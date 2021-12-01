الأمم المتحدة: استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة يمثل تهديدا خطيرا في ليبيا

كشف تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة أن عدد الانتهاكات المسجلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا شهد تراجعا مقارنة بالعام الماضي، لكن استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة ما زال يمثل تهديدا خطيرا للوضع في البلاد.

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