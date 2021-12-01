مكافحة الأمراض يتفق مع التعليم على 4 قرارات أهمها عودة الدراسة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة تطعيمات ملزمة في كافة مراقبات التربية والتعليم في كامل أنحاء البلاد، من خلال فريق التطعيمات المتنقل التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

واتفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع وزارة التربية والتعليم على إصدار أربعة قرارات جديدة بشأن الدراسة بعد رصد المتحور الجديد من فيروس كورونا أومیکرون، شملت العودة لنظام الدراسة بواقع ثلاثة أيام أسبوعية، بدلاً عن الدراسة يوميًّا، وذلك لضمان عام دراسي آمن.

وقال المركز، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن ذلك جاء استشعارًا بخطر المتحور الجديد من فيروس كورونا (أومیکرون)، وحماية للطلاب وكافة الكوادر بقطاع التعليم، من إداريين ومعلمين.

وأشار إلى اجتماع طارئ مشترك عقد ظهر اليوم الأربعاء، بين وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر مفتاح السائح، لمناقشة الوضع الوبائي في عموم البلاد.

وتضمنت القرارات ضرورة أن يعي أولياء الأمور والمعلمون وكافة العاملين بقطاع التعليم أهمية التطعيم، كونه السبيل الأمثل للحماية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى العودة للعمل بالإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة الذي أعدته اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة خلال العام الدراسي الماضي.

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