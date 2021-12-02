أوحيدة: يجب عدم تسييس القضاء والبت في الطعن المقدم من سيف الإسلام

دعا عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة إلى عدم تسييس القضاء.

وقال أوحيدة في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “‏على القضاء تحمل مسؤوليته الأخلاقية والمهنية والبت في كل الطعون وعدم تسييس القضاء وإدخال الشكوك في العملية الانتخابية”.

وطالب النائب بمراعاة “مطالبة الشارع الليبي وخاصة في مدينة سبها بخصوص طعن المرشح المستبعد سيف الإسلام

بالقبول أو الرفض أسوة بالطعون المقدمة في طرابلس وبنغازي”.

وجاء ذلك بعدما طالب خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي المفوضية العليا للانتخابات بتأجيل موعد إعلان القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة.

وأرجع ذلك إلى مراعاة اعتذار الهيئة القضائية عن النظر في الطعن ضد استبعاد سيف الإسلام من الانتخابات، للمرة الثانية، معلنا “التمسك بالحق الأصيل لسيف الإسلام في الترشح والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي دون إقصاء”.

وطالب الزايدي المجلس الأعلى للقضاء وزارة العدل بالتدخل لوقف هذا العبث ومنع التأثير على القضاة.