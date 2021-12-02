ضبط 68 متهما في جرائم قتل وسرقة ومخدرات بطرابلس خلال أكتوبر ونوفمبر

كشف فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات ضبط 68 متهما في قضايا مختلفة، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

جاء ذلك في إحصائية، نقلتها وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأظهرت الإحصائية أن عدد المقبوض عليهم، والمطلوبين للنيابة العامة ومكتب النائب العام، بلغ 68 متهما على ذمة قضايا تنوعت بين «قتل وسرقة بالإكراه والسطو المسلح وترويج المخدرات».

كما أوضحت أن من بين المقبوض عليهم فارون من السجون، وآخرون محكوم عليهم لارتكاب عدة جرائم.

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