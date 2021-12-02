المفوضية: 86٪ من الناخبين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أن نسبة الناخبين الذين تسلم بطاقاتهم وصلت إلى 86٪، وذلك في آخر أيام تسليم بطاقات الناخبين أمس الأربعاء الموافق 1 من ديسمبر.

وذكرت المفوضية، في بيان لها، أنه بلغ عدد المستلمين لبطاقات الناخبين حتى مساء الأربعاء، وهو اليوم الواحد والعشرون والأخير المحدد كآخر موعد لتسليم البطاقات الانتخابية (2.465.648) بطاقة انتخابية بنسبة مئوية بلغت (86) في المائة.

وحسب الإحصائية العامة لمفوضية الانتخابات لعدد البطاقات المسلمة حتى يوم 01 ديسمبر الجاري وهو اليوم الأخير، فإن من بين البطاقات المستلمة (1.433.517) رجال، و (1.032.131) نساء.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس المفوضية عماد السايح استقبل الأربعاء، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل، لبحث آليات مشاركة المراقبين الدوليين في المراقبة على الانتخابات.

وأكدت (هارندل) تجديد دعمها وحكومتها للانتخابات المنتظرة، مثمنة الجهود التي بذلتها المفوضية لإظهار صورة حضارية حول استقبال طلبات الترشح، والترتيبات العالية التي اتخذت في هذا السياق.

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