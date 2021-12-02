سطو مسلح على 5 مراكز انتخابية بالعزيزية وانتزاع بطاقات الناخبين

العنوان-طرابلس

قال رئيس غرفة العمليات الرئيسية بمفوضية الانتخابات، سعيد القصبي، أن 5 مراكز انتخابية تابعة لمكتب الإدارة الانتخابية العزيزية تعرضت لعمليات سطو مسلح.

وفي بيان نشرته المفوضية أوضح القصبي أن مسلحين اقتحموا، اليوم الخميس، المراكز الانتخابية وانتزعوا عدداً من بطاقات الناخب عنوة وبقوة السلاح.

وقال القصبي أن الغرفة الرئيسية تلقت تقرير مفصلاً من رئيس مكتب الإدارة الانتخابية العزيزية المستشار خالد بو عجيلة يقول: “أنه وفي نهاية عمل أمس الأربعاء وهو اليوم النهائي لمرحلة تسليم بطاقة الناخب تلقينا بلاغات من قبل رؤساء مراكز انتخابية تابعة للدوائر الفرعية العزيزية والماية، مفادها بأن مجموعات مسلحة يرتدون زياً مدنياً قاموا باقتحام المراكز وانتزعوا البطاقات المتبقية والتي لم يتم تسليمها وإتلاف بعضها ” ثقبها” وهى موجودة بصندوق التخزين”.

وذكر أنه على الفور قام رؤساء المراكز بقفلها وإحضار المواد لمكتب الدائرة الانتخابية، كما تمت عملية التسوية والتعبئة التي تم على إثرها معرفة أعداد البطاقات التي انتزعت، التي حدثت فيها هذه الخروقات.

وأوضح أن المراكز التي حدث فيها الخروقات هي مركز “السعداوي نصر”، رقمه 15006، عدد البطاقات المنهوبة 15 بطاقة وعدد البطاقات التالفة 69 بطاقة .

وأيضا مركز “الجيل الجديد”، رقمه 15036عدد البطاقات المنهوبة 1354 بطاقة، مركز “اليرموك”، رقمه 15010، عدد البطاقات المنهوبة 132 بطاقة. كما ذكر أنه تم اقتحام مركز “بشير صولة”، رقمه 15030، عدد البطاقات المنهوبة 811 بطاقة.

كما تعرض مركز “رجب النايب” ورقمه 14114 التابع لمكتب الإدارة طرابلس أمس الأربعاء لهجوم مشابه.

وأوضح أن المسلحين اختطفوا موظف من المركز المذكور- وافرج عنه اليوم – وسرقة عدد من بطاقات الناخب.

وأشار إلى أن عملية الجرد لا تزال جارية لتحديد أعداد البطاقات المسروقة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.