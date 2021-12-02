لجنة “5+5” تتجه إلى تركيا ومنها لموسكو لبحث خروج المرتزقة من ليبيا

توجهت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” إلى تركيا، لتكمل رحلتها من ثمّ إلى موسكو، وفقاً لما ذكره اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي التابع للقيادة العامة.

وستعمل اللجنة وتضع في أولوياتها استكمال ما اتُفق عليه بخصوص إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وتنفيذ خطة جدول زمني لخروجهم، بعد التنسيق بخصوص مرتزقة دول الجوار، التي اتفق مع دولها على تأمين عودتهم.

ووصلت إلى بنغازي، اليوم الخميس، الطائرة التي تقلّ الأعضاء الخمسة من اللجنة، قادمين من طرابلس؛ لتقلّ الطائرة كامل المجموعة معاً إلى اسطنبول.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد أسبوع من اجتماع مماثل مع ممثلي دول الجوار الأفريقي “السودان وتشاد والنيجر”، الذي عُقد في تونس، وتضمن الاتفاق على آلية تواصل وتنسيق فاعلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الذين ينتمون إلى هذه الدول من الأراضي الليبية، في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة.

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