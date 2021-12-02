طرابلس.. توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة ومجلس “طرابلس الكبرى”

أبرمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، اتفاقية تعاون مشترك مع مجلس “اتحاد طرابلس الكبرى” بحضور رئيس الغرفة فرج دريبيل ووكيل المجلس الصيد قدور.

وعبّر “دريبيل” عن استعداد الغرفة لتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الخاص على مستوى الاقتصاد الليبي، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية للغرفة وأعضاء لجنة إدارتها يدفعون بكل ثقلهم في هذا الاتجاه بخطوات ثابتة ومحسوبة.

كما أكد وكيل مجلس “اتحاد طرابلس الكبرى” الصيد قدور، على السير معاً باتجاه تفعيل النشاط الاقتصادي الخاص، مضيفاً أن المجلس لن يتأخر في تقديم الدعم اللازم للرفع من قدرات مزاولة النشاط الاقتصادي بكل ما هو متاح بما في ذلك الدورات وورش العمل والندوات التأهيلية.

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