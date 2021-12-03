العكروت: نحن أكثرُ فرحاً بالسماح لسيف الإسلام بالترشح من أنصاره ومريديه

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان:” نحن أكثرُ فرحاً بالسماح لسيف الإسلام بالترشح، أكثر حتى من فرحة أنصاره ومريديه”.

وأضاف العكروت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نعم نحن أكثر فرحاً لأننا عشنا اللحظة التي ضرب فيها أحد أساطين النظام السابق وأعتى أعمدته، ضرب فيها عرض الحائط بكل ما تم أرغامنا عليه أربعين سنة، واعترف بأن ما كان يمارس على البلاد كان خطأً جسيماً”.

ولفت إلى أن هذا مبعث الفرح لدينا، حتى ولو فاز في الانتخابات، سنعتبر ذلك شهادة من أهلها بأننا كنا على حق حينما كنا غير راضين عن طريقة وأسلوب إدارة البلاد”.

وتابع:” فرحون لأن بلادنا عاشت فترة من الديمقراطية، وكان أحد المعارضين لها من الذين خاضوها وذاقوا طعمها “.