علي السباعي: عودة «المرشحين غير المتوقعين» للسباق الرئاسي تعيد ليبيا لطاولة الحوار

اعتبر علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، أن قبول طعو المرشحين للانتخابات الرئاسية، يعد البلاد إلى طاولة الحوارات، على حد تعبيره.

وقال السباعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الرجوع إلى طاولة الحوارات يبدو أنه الخيار الأقرب للتطبيق بعد سلسلة الطعون ورجوع اللاعبين “غير المتوقعين” لحلبة سباق الرئاسي، على حد زعمه.

وقضت محكمة استئناف سبها، الخميس، بقبول طعن سيف الإسلام القذافي وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 24 ديسمبر الجاري.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وطعن سيف الإسلام، الخميس الماضي، أمام محكمة سبها، على قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة.