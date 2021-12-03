بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 03 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 03 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية على اغلب مناطق الشمال وتكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة

مع سحب رعدية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة (مرور جبهة هوائية باردة) من مساء هذا اليوم على الشمال الغربي وتشمل يوم الغد اغلب المناطق الشمالية في ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

• حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة من مساء هذا اليوم مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ، قد تتجاوز سرعتها ( 50 )كم/س خاصة من مساء هذا اليوم.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15- 20) مْ على اغلب المناطق ، وتسجل انخفاض ملحوظ من مساء هذا اليوم.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• حالة السماء: مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة يوم الغد قد تكون بكميات جيدة على الجبل الأخضر وبنغازي تصحبها سحب رعدية.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة تصل أحيانا إلى (60) كم/س مثيرة للأتربة والغبار وتسبب تدني في الرؤية الأفقية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17 – 22) مْ ولاتتجاوز ( 15 )مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتنخفض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

• الرياح: جنوبية غربية وتتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-28) مْ ، وتسجل( 19 ) مْ على غدامس وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على جميع المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 25) مْ، وتسجل انخفاض من مساء يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:00).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:54).