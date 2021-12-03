علي الدبيبة يشارك في تحالف الإخوان مع أبوسهمين والكزة والغويل

مع اقتراب الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري، شكّل تنظيم الإخوان تحالفا مع عائلة الدبيبة والمترشحين الرئاسيين نوري بوسهمين وسلامة الغويل، من أجل تنسيق خطواتهم.

وأعلن عماد البناني رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، عن عقد “المجلس القيادي للتنسيقية الوطنية” أولى اجتماعاته أول من أمس الأربعاء.

وحضر الاجتماع آدم الزغيد، وبدر الدين بوحجر، وسليمان أمبابشة، وعبد الحميد الكزة، وعلي الدبيبة، وعماد البناني، ومولاي قديدي، والمترشحين الرئاسيين نوري أبوسهمين وسلامة الغويل.

وأضاف البناني في تدوينة على “فيسبوك”: “قرر المجلس خلال اجتماعه المنعقد في مدينة طرابلس، تكليف سليمان أمبابشة منسق اللجان المختصة بالتنسيقية، إلى جانب تكليف مولاي قديدي ناطقا رسميا للتنسيقية”.

وتابع البناني: “المؤتمر التأسيسي أعلن عن تأسيس التنسيقية الوطنية 29 نوفمبر الماضي، وقام باعتماد المجلس القيادي للتنسيقية على أن يكملوا مجلسهم بإضافة خمسة أعضاء آخرين يراعى في اختيارهم التنوع الوطني والسياسي والاجتماعي والثقافي”.

وترى أوساط سياسية أن الهدف من تأسيس الإخوان لما أسمته “التنسيقة الوطنية” الانقضاض على الانتخابات المقبلة بعد فشلهم على أرض الواقع ورفض المواطن لهم.

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