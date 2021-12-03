تأكيد إيطالي على الانتقال السياسي ومواصلة التواجد في ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، خلال كلمة له في مؤتمر حوارات البحر المتوسط، إن بلاده تدعم الانتقال السياسي في ليبيا وهو ما سيضفي على المؤسسات الليبية الشرعية، وبالتالي سيسهل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورنزو غويريني، أن بلاده ستواصل التواجد في ليبيا مع بعثة المساعدة الثنائية مع التزامها التعاون في جوانب عدة؛ منها الصحة العسكرية، والتدريب، وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، إلى جانب الدعم اللازم لإعادة تنظيم قوات الأمن الموحدة في المستقبل.

وأشار إلى أن القيمة الاستراتيجية لليبيا هي ما دفع بإيطاليا إلى التركيز عليها، مضيفاً أن بلاده تتحمل المسؤولية عن كل ما من شأنه زعزعة استقرار البحر الأبيض المتوسط.

ولفت “غويريني” إلى أن إيطاليا تراقب التطورات السياسية في ليبيا ، معرباً عن أمله في أن تفرز الانتخابات القادمة حالةً من الاستقرار أكثر من أي وقت مضى، منوهاً إلى أن ظاهرة الإرهاب والاتجار غير المشروع والتهديدات المختلطة للجهات الفاعلة خارج المنطقة؛ تؤثر على إيطاليا بشكل خاص، وأوروبا بشكل عام.

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