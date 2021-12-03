الشرطة المالطية تبحث عن مواطن ليبي فُقد شمالي فاليتا

أُبلِغت الشرطة المالطية صباح الجمعة، بفقدان مواطن ليبي يبلغ من العمر 29 عاماً بالقرب من مركز “سانتا ماريا” لإعادة التأهيل شمالي العاصمة فاليتا، وقالت الشرطة إن اسمه “الصغير محمد رجب” ويحمل الجنسية الليبية.

وأفادت وسائل إعلام مالطية، بأن “الصغير” شوهد آخر مرة قبل فقدانه في 28 نوفمبر الماضي، وهذا ما توفر لدى السلطات الأمنية عن المقيم الليبي، حتى مساء الجمعة.

وأهابت السلطات الأمنية في مالطا، بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بـ”الصغير محمد رجب” عبر الاتصال على أرقام الطوارئ والمساعدة المعتمدة في مالطا.

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