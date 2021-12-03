إيقاف ليبي في ألمانيا بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

قام مكتب المُدّعي العام الاتحادي بناءً على مذكرة توقيف من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الفيدرالية الألمانية في دريسدن، بإيقاف الليبي “أحمد ب.”، والذي يشتبه بانتمائه السابق لمنظمة إرهابية، هي غرفة عمليات ثوار ليبيا، بحسب ما ذكره موقع محكمة العدل الاتحادية “generalbundesanwalt”.

وحسب مذكرة التوقيف، فقد انضم أحمد إلى غرفة عمليات ثوار ليبيا في عام 2016، والتي تشكّلت من تجمع لميليشيات إسلامية تأسست عام 2013 بهدف محاربة قوات الجيش، ثم قامت بالقتال ضد الحكومة المؤقتة المدعومة من الأمم المتحدة، وأعلنت دعمها لمتطرفين في بنغازي.

وجاء قرار القاضي بتنفيذ الحبس الاحتياطي، بعد مثول المتهم أمام محكمة العدل الفيدرالية بتاريخ اليوم 3 ديسمبر.

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