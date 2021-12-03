في مؤتمر حوارات المتوسط .. الملف الليبي في القمة

لا يزال الدعم الخارجي مستمرا لليبيا وللاستحقاق الانتخابي المنتظر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
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قناة ليبيا
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