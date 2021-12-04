أحمد شكاب: لابد من الاتفاق على قيادة وطنية شجاعة ورشيدة للخروج من النفق المظلم

شدد الناشط السياسي من مصراتة أحمد شكاب، على ضرورة الشراكة والتعايش بين جميع الأطراف من أجل إنقاذ ليبيا.

وقال شكاب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” رغم ما وصل إليه حال البلاد من أزمات واستمرار الفرقة والانقسام، عدد قليل من الليبيين مازال يكابر رافضا أي مجهودات لتوحيد البلاد بغض النظر عن الفئة المستفيدة من استمرار الأزمات”.

وأضاف:” عدد آخر من الليبيين دون وعي أصبح ضحية لمشاريع العائلات التي تتنافس لحكم ليبيا بعد أن فقد معظهم البوصلة بسطحيته أو بطمعه أو بحقده وعماه أو انجراره وراء الميديا والإعلام والفتوى السياسية الدينية، وما ورائها من أجندة إقليمية وأيادي غير وطنية”.

وتابع:” ما زاد الطين بلة هو غياب صوت الحكمة لذي الفئة الواعية في المجتمع، فتجد مثلا محلل اقتصادي أو سياسي يدرك المخاطر القادمة والناتجة عن الإهدار والتلاعب بأموال الليبيين وحقوق الأجيال القادمة بل وحتى مصير ليبيا من رأس الهرم، فخان مهنته وأصبح مطبلا هو الأخر” على حد تعبيره.

واستطرد:” دون وجود شعب واعي ونخب وطنية فاعلة سيكون الخروج من النفق المظلم ثقل على عاتق فئة قليلة، عليها أن تتفق على قيادة وطنية شجاعة ومستقلة ورشيدة” بحسب قوله.