مجلس الأمن يمنح “إذن سفر إنساني” لأرملة “القذافي” و2 من أبنائه

قرر مجلس الأمن الدولي، منح إذن سفر لدواعٍ إنسانية، لكلٍّ من أرملة معمر القذافي، صفية فركاش، وابنته عائشة، وابنه محمد.

وأشار المجلس إلى أن قراراً يسري ابتداء من الأول من ديسمبر، حتى 31 مايو 2021، حيث يجوز للثلاثة السفر دون قيود لدواعٍ إنسانية، خلال هذه الفترة.

وسيحصل المذكورون على إذن السفر؛ بشرط تقديم معلومات حول سفرهم قبل وبعد شهر من موعد الرحلة.

ويلزم قرار مجلس الأمن، الدول التي تسمح لهم بالسفر إلى أراضيها أو المرور عبرها، بإخطار اللجنة المعنية بمجلس الأمن في غضون 24 ساعة بعد وصولهم أو مرورهم، عبر إشعار كتابي، يتضمن تاريخ دخولهم والمدة المتوقعة لإقامتهم.

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