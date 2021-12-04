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“صنع الله”: تشديد دولي على إبعاد المؤسسة عن التجاذبات السياسية

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن الدعم الدولي للمؤسسة النفطية؛ يهدف إلى إبعادها عن الصراع والتجاذبات السياسي، ودعم دورها الفني والتقني.

وأضاف “صنع الله”، في لقاء إعلامي، أن المؤسسة تعاني من غياب الموازنة المالية الخاصة بتطوير انتاجها في ظل تضرر البنية التحتية بسبب الحروب، وارتفاع حالات التسرب في مسارات نقل النفط، رغم الخطط الجاهزة لرفع الإنتاج إلى نحو 2.1 مليون برميل يومياً، واصفاً الوضع الحالي بـ”السيئ للغاية”.

وأكد “صنع الله” أن استهلاك المحروقات في ليبيا وصل لأرقام عالية وهو لا يمثّل الاستهلاك الحقيقي بسبب تنامي نشاط التهريب مع تواضع القدرة التكريرية للمصافي النفطية، الأمر الذي يدفع البلاد لاستيراد المحروقات من الخارج، مشدداً على أن المشروعات المجتمعية التي تنفذها المؤسسة تستهدف مناطق العمليات والعبور النفطي كافة.

 

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قناة 218 الليبية

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