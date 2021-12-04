بو شاح: الانتخابات تسير بطريق ملغوم ومجلس الدولة يُعد مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي

زعم رئيس لجنة الشؤون السياسية بما يسمى “المجلس الاستشاري للدولة”، عمر بوشاح، إن المجلس يرفض أي انتخابات رئاسية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد الآن، وأن الانتخابات الرئاسية دون دستور يوحد البلاد خطر كبير وسيسير بها إلى طريق ملغّم.

وأضاف بوشاح، في لقاء له مع برنامج بلا قيود الذي تذيعه “bbc عربية”، أن “الانتخابات الحالية تمر بأزمة حقيقية أثبتها الواقع والظروف التي تمر بها ليبيا الآن في هذه المرحلة الحساسة، وهذه الانتخابات أُسست على قوانين باطلة وغير دستورية وهي سابقة لم تحدث من قبل في العالم، وليبيا خرجت من حرب أهلية وبها انقسام سياسي ومجتمعي حاد جدًا فكيف يمكن إجراء انتخابات في دولة بها انقسامات”، حسب وصفه.

وتابع بوشاح: “طالبنا بإجراء انتخابات تشريعية فقط ووجود برلمان موحد يشرف على عملية الاستفتاء على الدستور وانتخاب الرئيس، والمجلس بصدد إعداد مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي، ومتمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل حال وجود دستور، وكنا نُطالب منذ فترة بضرورة أن تكون هناك انتخابات على أسس دستورية حقيقية”، على حد قوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

