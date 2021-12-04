لنقي: بعد إصرار «الدبيبة» على الترشح.. أدعو لتسمية حكومة جديدة قبل الانتخابات

دعت زهراء لنقي عضو “ملتقى الحوار السياسي”، إلى وقف العملية الانتخابية حتى تسمية حكومة جديدة قبل منتصف الشهر الحالي وذلك لتحمل مسؤولية متابعة الانتخابات المقبلة بشكل محايد.

وأرجعت «لنقي»، دعوتها تلك لإصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر ومخالفته “للتعهدات التي قدمها للملتقى، وما أنيط به من مهام وصلاحيات الإشراف على العملية الانتخابية، فضلاً عن حديث وزير الداخلية عن عدم قدرة الحكومة على تأمين الانتخابات.

وقالت لنفي في في مداخلة لها خلال ندوة عن «آفاق وتحديات العملية الانتخابية في ليبيا» التي نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط» إنه «لا بد من تعيين مبعوث جديد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ووضع ميثاق وطني قبل العملية الانتخابية لأصحاب المصلحة والمرشحين للقبول بنتائجها».

وتابعت في ذات السياق: «وفي حالة انهيار الاستحقاق بالكامل، تتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل (الانقلاب) على الشرعية الدستورية في 1 سبتمبر (أيلول) 1969».