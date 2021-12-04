العرفي ينفي القبض على ومدونيين ونشطاء من مدينة سرت

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي وليد العرفي إنهم شرعوا بتطبيق الخطة الأمنية في مدينة سرت .

وقال العرفي إن ذلك يأتي بالتعاون مع فرع الإدارة بالمدينة، وبالتنسيق مع غرفة عمليات سرت الكبري.

وأوضح العرفي في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن الخطة هدفها المجاهرة الأمن، والانتشار في المفترقات، وتأمين المرافق الحكومية. إضافة إلى مساندة قسم المرور والتراخيص لإزالة تعتيم زجاج السيارات، وضبط السيارات التي تتجول دون لوحات معدنية أو اجراءات مرورية.

وأضاف أنه سيتم القبض على المطلوبين الصادر بحقهم أوامر ضبط وإحضار بالمدينة. مشيراً إلى أن هذه الحملة ستنطلق في باقي المدن الليبية خلال الفترة المقبلة.

ونفى العرفي الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام والتي تفيد بالقبض على إعلاميين ومدونيين ونشطاء في مدينة سرت المشاركين في الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى سيف الإسلام القذافي، ونقلهم إلى مدينة بنغازي.

وأكد العرفي أن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، وأن الإدارة العامة للبحث لم تقم بأي عمليات قبض في مدينة سرت. مرجحاً قيام جهاز أمني آخر في حال حدوث ذلك.