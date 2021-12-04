عضو لجنة 5 + 5 يُؤكد ترحيب تركي بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

طرابلس 04 ديسمبر 2021 (وال)- قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق فرج الصوصاع، إن تركيا رحّبت بطلب اللجنة العسكرية في شأن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وفقًا للخطة الموضوعة التي تقضي بسحب جميع المرتزقة، وكذلك القوات الأجنبية تحقيقًا لمبدأ السيادة الوطنية، مشترطة أن يكون الخروج متزامنًا من قِبل جميع الأطراف .

وفي مقابلة نشرها موقع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية – قال الصوصاع: “تم إجراء محادثات مع الجانب التركي؛ بخصوص تنفيذ مقررات مؤتمر برلين وقرار وقف إطلاق النار، وما ترتب عليه من سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا” .

وأوضح الصوصاع أن “تركيا رحّبت بهذا الطلب؛ تحقيقًا لمبدأ السيادة الوطنية التي لا يمكن التفريط فيه؛ بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين متوازن ومتزامن”.

وأشار الصوصاع إلى أن “اللجنة العسكرية ستتوجه إلى موسكو× لنفس الطلب، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الداعمة لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة، على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين” . (وال)

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