لجنة تقصي الأهلة والمواقيت: الأحد هو المتمم لشهر ربيع الآخر والإثنين هو أول أيام جُمَادّى الأولى

بنغازي 04 ديسمبر 2021 (وال)- أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوحدة الوطنية، أن غدًا الأحد الموافق 05 / 12 / 2021م هو المتمم لشهر ربيع الآخر لهذا العام.

وقالت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت – في بيان – إن يوم الإثنين الموافق 06 / 12 / 2021م؛ هو أول أيام شهر جُمَادّى الأولى لهذا العام 1443هــــ،سائلين المولى جل وعلا أن يمن علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن ويرفع عنا وعن بلاد المسلمين الوباء والبلاء. (وال) إ م/ ر ت

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