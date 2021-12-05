المنقوش: المهاجرون يشكلون مشكلة أكبر من قدرة ليبيا على الحل

قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في كلمتها خلال مؤتمر حوار المتوسط في روما، إنه يجب عدم تجاهل حجم مشكلة المهاجرين غير القانونيين بالنسبة لليبيا في المقام الأول، وأن لا ترموا المشكلة صوبنا، ونرجوا أن لا توجهوا أصابع اتهامكم ضد ليبيا كدولة تسيء لحقوق الإنسان ولا تحترم اللاجئين.

أضافت المنقوش: “هذه المشكلة أكبر من الليبيين، فهي خارج قدرتنا وسيطرتنا، وأعلم أنكم لا تودون سماع هذا الكلام، ولكنها الحقيقة، تعبنا من التهرب من مواجهة الأمر الواقع، وكل الحلول التي وضعت فيما مضى كانت سطحية، وحان وقت تحديد مكمن المشكلة لإصلاحها”.

وتابعت: ” الأسبوع الماضي وحده غرق قرابة 27 مهاجرا غير قانوني أثناء عبورهم القناة الإنجليزية من فرنسا حتى إنجلترا، و إذا كانت دولتان من أكثر دول العالم استخداما لتقنيات المراقبة والبحث والإنقاذ لم تستطيعا التحكم في الهجرة، فكيف هو الحال بالوضع الذي تعيشه ليبيا، وكيف نتوقع السيطرة على هذا الملف؟، و ليبيا بلد عبور وليست الوجهة النهائية للمهاجرين، ويأتون من دول أكثر استقرارًا وأمناً من بلدنا، والمهاجرون على دراية تامة بالوضع المحزن الذي يمر به بلدنا لكنهم يأتون، ولا ألومهم، ولكني أحاول وضع الأمر في سياق واقعي فحسب”.

واختتمت الوزيرة: “الحلول الموضوعة سطحية وتخدم أجندة ومنظور الاتحاد الأوروبي وحده، وليست حلولا واقعية

– سمعنا ما يكفي عن مقدار الأموال التي منحها الاتحاد الأوروبي لليبيا لوقف الهجرة، كل ذلك لم يساعد في الماضي ولن يساعد أبدًا في المستقبل، ما نحتاجه لحل مشكلة المهاجرين ليس صعباً التفكير فيه وتنفيذه، نحتاج إلى فحصهم في حدودنا الجنوبية بطرق تحترم كرامتهم وحقوقهم ونحتاج إلى تقنية مراقبة تساعدنا على تأمين حدودنا”.