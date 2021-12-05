البيوضي: الانتخابات هي الخيار الوحيد لتوحيد ليبيا

أخبار ليبيا24

قال، المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي، إن إجراء الانتخابات في موعدها هو الخيار الوحيد لتوحيد ليبيا.

وأضاف البيوضي، في تدوينة على فيسبوك، أن الانتخابات تعد فرصة حقيقية لميلاد قيادة شرعية معترف بها، وأنها هي أساس استعادة ليبيا واستقلالها ورفع الوصاية عنها من خلال قيادة وطنية.

كما قال، “لا يمكن قبول تأجيلها على حساب مليوني ليبية وليبي اختاروا أن يستلموا بطاقاتهم ليعبروا عن أنفسهم”. وواصل البيوضي، “آن الأوان لليبيا قوية قادرة مستقلة وحرة أبية موحدة آمنة ومستقرة.

الانتخابات ووضع ليبيا الحقيقي

وعلّق البيوضي على التجاذبات المصاحبة للتجهيز للانتخابات، حيث قال إن ما نعيشه هذه الأيام من تجاذب واحتقان يعكس وضع ليبيا الحقيقي ويعبر عن عميق أزمتنا الوطنية.

وأضاف المترشح الرئاسي، أن “سياسات التهميش والافتراس والتفقير ضربت في كل ركن من وطني، كما دخلت كل بيت وخلقت الاصطفافات والصراعات وزادت في تعزيز الشرخ الوطني فالمواقف الملتبسة دفعت نحو مزيد من الإحباط واليأس”.

وقال، “إن العملية السلمية والديمقراطية هي الخيار الأنسب لتجاوز كل العذابات والإخفاقات. وأمامنا فرصة حقيقية لتجاوزها. عندما يقرر الليبيون أن يغيروا من واقعهم ويختاروا وقف هذا التردي والانحدار للقاع ويصوتوا لأنفسهم في اللحظة الحاسمة”.

وأضاف، “أثق تماما في خيارات أبناء الأمة وأنهم سيذهبون لخيار السلم والتسوية ويقدمون التنازلات لأجل ليبيا قوية قادرة وراعية. آن الأوان لليبيا جديدة”.

موعد الانتخابات

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في ليبيا بالـ24 من ديسمبر الجاري، غير أن هناك تخوفات من عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها. ويراهن الليبيين على الانتخابات لإنهاء حالة عدم الاستقرار في بلادهم.