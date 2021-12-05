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النائب ثابت يبحث مع وزيري المواصلات والرياضة ملف المشاريع المتعثرة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث عضو مجلس النواب، عبدالمطلب ثابت، خلال اجتماع مع وزيري المواصلات والرياضة، محمد الشهوبي، و عبدالشفيع الجويفي، المشاريع المتعثرة في وزارة المواصلات في الجبل الأخضر ومدينة البيضاء، من حيث العراقيل وآلية حلها، كجسر وادي الكوف.

هذا وتمت الموافقة على صيانة الطريق الرابط بين وادي الكوف وبلدية عمر المختار الواصل إلى الغريقة المدخل الجنوبي لمدينة البيضاء، لتكون هذه الطريق هي البديلة لجسر وادي الكوف، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع إنهاء واستكمال طريق شارع مدرسة القدس داخل المدينة، وكذلك الحصول على موافقة تنفيذ واستكمال الطريق المزدوج الدائري الخلفي حي البيضاء الجديدة، الرابط بين محلات الواحة وكوبري بوزهرة فى مدينة البيضاء.

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قناة ليبيا

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