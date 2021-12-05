70 نائب يطالبون بعقد جلسة لإنقاذ العملية الانتخابية الإثنين القادم

طالب 70 عضو بمجلس النواب رئاسة المجلس بعقد جلسة الإثنين القادم ليمتثل رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح للمسائلة.

النواب، وفي بيانهم الذي طالعته قناتنا، قالوا: “نتابع وبقلق شديد التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغيبا”.

وحذّر النواب “المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية الي حين انتهاء جلسة المسائلة، ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة”.

وتابعوا: “المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم علينا عقد جلسة حاسمة لإنقاذ اجراء عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات ورخاء الشعب”.

وأضافوا: “لن نقبل الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة أو أن نكون شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية، ونسعى للعمل على حماية سيادة ليبيا ووحدتها وسلمها الأهلي قبل 24 ديسمبر بإجراء عملية انتخابية قانونية حرة ونزيهة وذات مصداقية أو بوضع خارطة طريق جديدة وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته الاحدى عشر”.

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