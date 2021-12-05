صندوق دعم الزواج يفتح منظومة خاصة للذين لم يتم قيدهم

أعلن صندوق الزواج، إنه تم فتح منظومة خاصة لحصر كافة المتحصلين على أرقام قيود زواج والذين لم يتم قيدهم عبر المنظومة الإلكترونية للاستفادة من منحة تيسير دعم الزواج في الفترة من تاريخ 2021/08/12 إلى تاريخ 2021/11/30 م .

وأضاف الصندوق في إيجاز صحفي، أن ذلك من أجل تخصيص المبالغ المالية اللازمة لتيسير زواج الشباب ، كما طلب بناء استمارة بيانات للفرد الطالب للمنحة.

والشهر الماضي كشف عضو المجلس البلدي سرت صالح عيادة بأنه تواصل مع مع هانيبال الصغير منسق صندوق الزواج في سرت، متابعا، وأبلغنا باستئناف العمل في صندوق الذي أنشئ جديد والمسؤول عنه خالد بوجناح“.

جاء تعليق “عيادة” في إطار ما تم تداوله حول ملف صندوق الزواج والحديث عن استلام 8 صكوك فقط.، مضيفًا في تصريحات متلفزة رصدتها «الساعة 24» أنه “تم التواصل مع مسؤول الصندوق لكنه لم يرد على الهاتف”.

وتابع؛ “مدينة سرت تتضمن ما يقارب 400 شاب من المسجلين في المنظومة”، مردفًا؛ “هانيبال قدم استقالته اليوم وقال لا أستطيع أن أعمل، ومن أخذ الصكوك هم 8 عائلات من 400 فقط، هناك ظلم وتواصلنا معهم لكنهم لم يردوا على هواتفهم”.

وختم عضو المجلس البلدي سرت محملًا المسؤول في مدينة سرت، ووزيرَ الشباب ومدير الصندوق المسؤولية القانونية، لافتًا إلى “عزمهم رفع قضية بالخصوص”.