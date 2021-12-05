“وليامز”: واشنطن لن تسمح بأن تكون انتخابات ديسمبر جزءاً من المشكلة

قالت المبعوثة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة “ستيفاني ويليامز”: إن ليبيا تُمثّل أولوية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستندةً في ذلك على المهمة المزدوجة للمبعوث الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” ومشاركة نائبة الرئيس “كامالا هاريس” في منتدى البحر المتوسط.

وأوضحت “ويليامز” خلال مداخلتها في الحلقة النقاشية لمنتدى البحر المتوسط، أن الولايات المتحدة، شأنها شأن الدول الأخرى، في دعم الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر.

وبيَّنت المبعوثة السابقة بالإنابة، أنها لا ترى قصوراً في القيادة الأمريكية بشأن الملف الليبي، لافتةً في الوقت ذاته إلى أن ليبيا عانت من أزمة شرعية لن تُعالج إلا من خلال عملية انتخابية حُرة ونزيهة.

كما أشارت “وليامز” إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، إلى أن هذه الانتخابات يجب أن تكون جزءاً من الحل وليس جزءًا من المشكلة، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح بأن تكون انتخابات ديسمبر جزءاً من المشكلة، نظراً لأهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استراتيجياً وجغرافياً.

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