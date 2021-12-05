فرنسا والسعودية: نؤكد أهمية حل الأزمة الليبية بما يحقق أمن واستقرار المنطقة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على “أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

كما أكد ماكرون وبن سلمان “أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون الوثيق والبناء المبني على الثقة والمصالح المشتركة، بما يأخذ بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق جديدة واعدة”.

جاء ذلك خلال بيان مشترك صادر عن السعودية وفرنسا، في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إلى المملكة، وعقد جلسة مباحثات رسمية مع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي استعرضا، خلالها، العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات.

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