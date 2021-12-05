القويري: يجب فرض حظر للطيران الأوروبي والمعاملة بالمثل

قال عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة، لقد أعاد الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الطيران الليبي لاستخدام أجواءه ومطاراته.

وتابع القويري، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر:” يجب يا حكومتنا الوطنية ويا مجلسنا الرئاسي ويا برلمان عقيلة ودولة المشري، فرض حظر ومنع الطيران الأوروبي من استعمال الأجواء الليبية لكافة الخطوط الجوية التابعة لهم والمعاملة بالمثل لكافة الدول.

واستطرد قائلا:” واحد مقدمه ملفه للسفير الأمريكي والاخر للسفير البريطاني وثالث للكريملن ورابع للباب العالي، هل هؤلاء سيجلبون لنا الاستقلال والسيادة والخروج من البند السابع وبناء دولة عميقة لا تعصف بها رياح المؤامرات السياسية وتغرقها في فوضى اجتماعية صفحات وهمية على فيسيوك ؟؟!! أليس فيكم رجل رشيد؟”.