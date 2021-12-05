“مكافحة الأمراض”: المناطق الصحية سجلت تراجعاً في إصابات كورونا

ما تزال الحالة الوبائية في ليبيا، بناءً على بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تُصنّف حسب التصنيف العالمي في حالة “الانتشار المجتمعي”، حيث بلغ عدد الإصابات الكلي 374 ألفاً و280 حالة وبلغ عدد الوفيات منذ تفشي الجائحة في ليبيا 5,480 حالة.

وقدّر المركز في تقريره الوبائي الأسبوعي، عدد الحالات النشطة بنحو 7,627 حالةً، حتى نهاية الأسبوع بزيادة بلغت حوالي 2% عن الأسبوع ما قبل الماضي، فيما قدرت الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المرافق الصحية بنحو 175 حالةً بانخفاض بلغ 2% عن الإحصائية السابقة.

وأفاد مركز مكافحة الأمراض، بتسجيل انخفاض طفيف في عدد الاختبارات اليومية بالأسبوع الماضي، وبلغ متوسط الاختبارات الأسبوعي حوالي 4,362 اختبار يومي، مسجلاً تراجعاً بنسبة 8%، عن الأسبوع ما قبل الماضي، ورافق ذلك انخفاض طفيف في عدد الحالات الموجبة المسجلة خلال الأسبوع بنسبة 2%، وفقاً لبيانات المركز.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن معظم المناطق الصحية في ليبيا، شهدت انخفاضاً أو استقراراً في عدد الحالات المسجلة أسبوعياً، بينما انخفض عدد المناطق المسجلة لأكثر من 100 حالة لكل 100 ألف مواطن، إلى منطقتين هما طرابلس والزاوية.

وأرجع المركز عدم تسجيل أي حالات في العديد من المناطق، إلى قلة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها يومياً وسوء توزيعها جغرافياً، ما يُشكل عائقاً لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة.

وأوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في ختام تقريره، بتكثيف حملات التطعيم والتوعية وإجراء الاختبارات والكشف الطبي، خاصةً في المنطقتين الشرقية والجنوبية، إلى جانب دعم مراكز العزل ورفع القدرة الاستيعابية الفعلية، ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.

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