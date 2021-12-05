رئيس وزراء إيطاليا: انتخابات ديسمبر حدث حاسم بالنسبة لليبيين ومستقبل الديمقراطية

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أن ليبيا تقترب الآن من انتخابات 24 ديسمبر، وهي حدث حاسم بالنسبة للمواطنين الليبيين ومستقبل الديمقراطية في البلاد.

وشدد دراجي، في كلمة له، خلال مؤتمر “حوارات المتوسط” في العاصمة روما، نقلتها وكالة “أكي الإيطالية، على أن عملية بقيادة ليبية وحدها يمكن أن تقود إلى حل كامل ودائم للأزمة في البلاد.

وجدد التأكيد بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، لافتًا إلى أنه بهذه الطريقة فقط ستصبح المؤسسات الليبية قوية وذات شرعية ديمقراطية، وهذا يسهل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

وفي ختام حديثه، شدد على دعم بلاده بقوة لعملية الانتقال السياسي والمصالحة في ليبيا، مشيرًا إلى أن مؤتمر باريس الذي انعقد في 12 نوفمبر الماضي، برئاسة كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وليبيا والأمم المتحدة، أكد على وحدة المجتمع الدولي حول هذا الهدف.

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