برلماني تركي: اتفاقية أردوغان مع ليبيا أحد أسباب جهوده لمنع الربا في بلاده

اعتبر محمد أردوغان، النائب بالبرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الاتفاقيات التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع ليبيا، تعد من أهم أسباب جهوده لتخفيض نسبة الربا «الفائدة» بالبنوك التركية عبر تعزيز نفوذ بلاده في أفريقيا، ومزاحمة التواجد الغربي عامة والفرنسي في تلك القارة.

وقال «أردوغان»، في منشور له عبر فيسبوك، «أن الرئيس ردوغان منذ وصوله للحكم وهو يناضل ضد الربا ولكن لم يكن يستطيع فعل شيء فقد كان يصطدم دوما بمحاربة شديدة من لوبيات الفساد».

ورأى أن أردوغان كان يهيئ أرضية ملائمة لكي يخرج بمثل هذا القرار الجريء لتخفيض الربا الذي تعارضه المعارضة بشدة والجميع، مشيرا إلى أنه قام بجهود كبيرة الإقبال على خطوة مهمة في دينه ولاقتصاده ولا تورط شعبه أو ترهنه للخارج او تهدد سلمه ويكون مثال لدول اسلامية ولبداية اتحاد اسلامي.

واعتبر أن من ضمن الأسباب التي تهيئ لأردوغان اتخاذ قرار تخفيض ومنع الربا (الفائدة)، تعزيز شعبية اردوغان في البلاد وثقة الشعب في قراراته، وتهيأة الرأي العام في تركيا لقبول قرارات جريئة مشابهة لهذا تعتبرها العلمانية تهديدا وذلك من خلال نشر التعليم الديني وتحفيظ القرآن والبرامج الدينية وبناء المساجد وتعزيز الوعي الديني.

وتابع، أن من ضمن الأسباب تعزز مكانة تركيا في العالم وصورة أردوغان في العالم كزعيم صعب المراس يحسب له حساب، وارتفاع عدد القواعد العسكرية التركية في العالم.

جدير بالذكر أن القناة الرسمية التركية أكدت بالعثور على عبوة كان مخططا تفجيرها بمهرجان خطابي للرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم السبت جنوب شرقي تركيا.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية التركية المختصة تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف تجمعا جماهريا حضره الرئيس التركي، السبت، في ولاية سيرت، مشيرا إلى أن الهدف ربما كان تفجير التجمع أو استهداف شخص أردوغان.

وفي التفاصيل، لفت إلى أنه “تم العثور على عبوة ناسفة مثبتة تحت سيارة أحد ضباط الشرطة التركية في منطقة نصيبين في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا”.