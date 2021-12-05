رئيس البرلمان العربي: نحرص على اجتياز ليبيا المرحلة الحساسة ونعتبرها مرحلة مفصلية

قال رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي “نحن ندعم انعقاد الانتخابات الليبية في موعدها بالتوافق مع الموقف الأوروبي، دعما للاستقرار في ليبيا”.

العسومي، وفي تصريحات لقناة “الغد”، أضاف: “سنلبي دعوة الحكومة بإرسال وفد لمتابعة الانتخابات، ونحن نحرص على اجتياز ليبيا هذه المرحلة الحساسة ونعتبرها مرحلة مفصلية”.