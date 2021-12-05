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الداخلية: إطلاق حملات أمنية لمساعدة العالقين في مياه الأمطار وتنظيف المجاري بالطرق

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن إطلاق دوريات أمنية لمساعدة المواطنين العالقين بسبب غرق الطرق بمياه الأمطار، وكذلك مساعدة الجهات الحكومية الاخرى في تنظيف مجرى المياه بالطرق الرئيسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن العمل الانساني لرجال الشرطة في مساعدة المواطنين وتقديم يد العون لهم، ونتيجة لهطول الغيث النافع وحدوث اختناقات نتيجة المياه في بعض الطرق والشوارع بالعاصمة طرابلس وضواحيها.

وأضافت أن فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قام السبت بتسيير عدد من الدوريات الأمنية لمساعدة المواطنين العالقين ومد يد العون لهم ومساعدتهم.

وتابعت، أن رجال إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قاموا بمساعدة الجهات الحكومية الأخرى في تنظيف مجرى المياه بالطرق الرئيسية وتذليل العقبات أمام المواطنين ومرتادي الطرق العام.

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صحيفة الساعة 24

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