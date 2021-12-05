أستاذ قانون: محكمة الزاوية خالفت القانون وحكمها معدوم

رأى أستاذ القانون والمحامي بالمحكمة العليا، خليفة الصغير، أن “الحكم الصادر من محكمة الزاوية بقبول الطعن على المرشح الرئاسي خليفة حفتر يعد حكما معدوما لمخالفته القانون”.

الصغير، وفي منشور له عبر فيسبوك، قال: “إن المحكمة العليا تصف حكم مثل هذه الحالة بالأحكام المعدومة كما تصفه أيضا بأنه عقبه مادية لا قانونية وتقول المحكمة العليا يجوز تجاهله أو الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية بتقرير هذا الانعدام”.

وأضاف “شاهدت بقناة الأحرار لقاء بخصوص الحكم الصادر عن محكمة الزاوية في الطعن ضد ترشح خليفه حفتر وقال المتحدث أن الحكم صحيح، معززا آرائه بالاستناد على قانون المرافعات الصادر عام 1953م الذى يحدد اختصاص المحاكم وإجراءات التقاضي، وإن الطعن رفع ضد جهة عامة ومن ثم يجوز رفع الطعن امام كافة المحاكم الليبية وان الاختصاص المحلي ليس من النظام العام”.

وتابع “هذا الرأي يسرى عليه قول المحكمة العليا عندما يكون الكلام القانوني للدفاع لا علاقة له بالنزاع، وأن المتحدث نسى قاعدة الخاص يقيد العام في تطبيق القانون، وأن قانون الانتخاب قانون خاص بالعملية الانتخابية وبالتالي ما نص عليه قانون الانتخاب باختصاص محكمة كل مرشح في مسألة الطعن نص متعلق بالنظام العام إذ لا ولاية لمحكمة غير المحكمة التي نص عليها القانون”.

وأوضح لأنه “إذا فصلت محكمة في طعن انتخابي بالمخالفة لذلك يضحى حكمها معدوما لمخالفته للقانون وأن المحكمة العليا تصف حكم مثل هذه الحالة بالأحكام المعدومة كما تصفه أيضا بأنه عقبه مادية لا قانونية وتقول المحكمة العليا يجوز تجاهله أو الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية بتقرير هذا الانعدام”.

وأكد “أن القول بغير ذلك سوف تملأ المحاكم بالطعون والأحكام المتناقضة لكل المرشحين شرقا وغربا وجنوبا، مما يترتب عليه من فوضى تنهى عملية الانتخاب في مهدها، حيث لابد من تطبيق قانون الانتخاب كقانون خاص وألا يطبق قانون المرافعات إلا في حالة عدم وجود نص في قانون الانتخاب”.

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