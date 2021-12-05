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شركة الكهرباء: سرقة 2700 متر أسلاك تفصل التيار عن 30 محولا بـ 3 مناطق

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، سرقة 2700 متر أسلاك من خطين بدائرة توزيع النجيلة بإدارة توزيع الجفارة، ومحطة «30» مخازن الحشان، وخط «المشاي» فرعية الخدمات.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه سرقت أسلاك ضغط عالٍ على مسافة 1100 متر من خط «13» من المحطة الفرعية الـ«27» بدائرة توزيع النجيلة بإدارة توزيع الجفارة، ما أدى إلى فصل التغذية على نحو 30 محولًا هوائيًّا، وانقطاع التيار عن عديد المنازل.

إضافة إلى سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 600 متر من خط «المشاي» فرعية الخدمات، علاوة على سرقة 1000 متر على خط «الأسفلت» من محطة «30» مخازن الحشان.

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صحيفة الساعة 24

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