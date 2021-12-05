الجدال: كل المرشحين للرئاسة سيرضون بنتائج وصول المرشح الأمريكي “حبرارة”

قال السياسي الليبي المختار الجدال ، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:” كل المترشحين لرئاسة الدولة سيشاركون في الانتخابات وجميعهم سيرضون بالنتيجة التي سيصل من خلالها المرشح الأمريكي حبرارة 35 عام .. ما تعبوش أرواحكم “.

والمرشح الرئاسي، مصدق حبرارة المدير التنفيذي ما يسمي “التحالف الأمريكي الليبي”، مقرب من جماعة الإخوان المسلمين وأحد أبرز داعمي شورى ثوار بنغازي في ليبيا.

وفي 21 نوفمبر الماضي، قدم حبرارة أوراق ترشحه للرئاسة، وقال في كلمة له عقب تقديم أوراق ترشحه إنه تقدم لخوض الانتخابات الرئاسية ليقدم نموذجًا للشباب وأن يعمل من أجل تفادي عدم توريث الصراعات الحالية للأجيال القادمة، داعيًا الجميع إلى الانضمام إلى هذا الركب ودعم جهود الشباب لتقديم نموذج ناجح يعبر بالبلاد إلى المستقبل.

وحث السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ، أمس الأول على وصول الليبيين ذوي الإعاقة إلى التصويت في الانتخابات، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أعرب نورلاند، عن فخر الولايات المتحدة بدعم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا وشركاء المجتمع المدني في حملة “الوصول” لجعل الانتخابات الوطنية الليبية المقبلة أكثر سهولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

أضاف: “منذ عام 2011، عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع منظمات المجتمع المدني لدعم معايير إمكانية الوصول. ومن خلال أنشطة مثل تقييمات مركز الاقتراع، وقوائم مراجعة إمكانية الوصول، وزيادة الوعي، وتدريب العاملين في مراكز الاقتراع على حقوق المعاقين، ستواصل الولايات المتحدة العمل مع الشعب الليبي لضمان المشاركة الشاملة في انتخابات 24 ديسمبر المقبلة.”

وقال السفير نورلاند: “يجب أن يتمكن جميع الليبيين، من ذوي الإعاقة أو غير المعوقين، من المشاركة الكاملة في الانتخابات وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.”