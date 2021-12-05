بعيو: شركة الكهرباء فاشلة والمليارات التي تنفق عليها أولى بها الفقراء

اتهم محمد بعيو، رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الملغاة، الشركة العامة للكهرباء بالفشل في الحفاظ على قطع التيار الكهربائي عن المنازل، بالتزامن مع حالة الصقيع التي تصرف البلاد.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الملغاة، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حالة الاستقرار التي شهدتها شبكة الكهرباء خلال الشهرين الماضيين تعود إلى استقرار حالة المناخ

وقال «بعيو»، «مع بداية الصقيع عاد انقطاع الكهرباء لتعرفوا أن فضل استقرارها الشهرين الماضيين يعود للمناخ المعتدل وليس للشركة الفاشلة».

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الملغاة «أنّ مليارات الدينارات التي أنفقت على الكهرباء كان الأولى إنفاقها على الفقراء وضحايا المآسي الذين لا ينشغل بِهم وزير المعاصي».