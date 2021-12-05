72 نائبا لـ”المفوضية”: نحذركم من إعلان قائمة المرشحين النهائية لحين محاسبتكم

أصدر 72 نائبا بالبرلمان، بيانا مشتركا لعقد جلسة بمجلس النواب غدا الاثنين لمسائلة المفوضية العليا للانتخابات وجهات قضائية عن سير العملية الانتخابية .

وقال البيان الذى اطلعت “الساعة24″، على نسخه منه : “في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب دعمه والتزامه بأجراء الانتخابات وهو ماعمل من أجله بإصداره للقوانين المنظمةٌ لها وبما لا تقتصى أحدا، فإننا نتابع بقلق شديد التطورات السلبيةّ للعملية الانتخابية وعدم تنقيد القانون والالتفاف عليه من قبل

المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغيبا، الأمر الذي يدفعنا إلى مطالبة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة بالموعد القانوني يوم الاثنين الموافق 8 – 12 – 202 على أن يمتثل رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية المساندة.

وإلى حين ذلك نحذر المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المسائلة ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع وسبل إنفاذ العملية الانتخابية في موعدها في بيئة سياسيةٌ مناسبة وفق التشريعات الصادرة ‏.

واستطرد البيان:” أن المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم علينا عقد جلسة حاسمة لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونيةٌ تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات ورخاء الشعب,؛ ولن نقبل الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة أو أن تكون شهود زور على حفل تزوير وشراء أصوات وامتهان للمؤسسة القضائية.

وانهي النواب بيانهم:”ختاما نسعى للعمل على حماية سيادة ليبيا ووحدتها وسلمها الأهلي قبل 24 ديسمبر بإجراء عملية انتخابية حرة نزيهة وذات مصداقية وبوضع خارطة طريق جديدة وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته الاحدى عشر”.