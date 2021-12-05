«الشؤون الاجتماعية» تشكل لجنة لمراجعة تشريعات ذوي الإعاقة

قررت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة في ليبيا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر من كل عام.

ونص القرار، رقم «259»، على تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة في ليبيا والمتمثلة في القانون رقم 5 لسنة 1987.

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كما نص القرار على وضع مقترح لتعديل وتطوير القانون رقم 5 لسنة 1987، بما يتماشى مع المنظور العالمي القائم على الحقوق، طبقاً للمعايير الدولية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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