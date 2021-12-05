ساباديل: الانتخابات فرصة للنظر إلى المستقبل ووضع نهاية لعدم الاستقرار في ليبيا

ليبيا – وصف سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا “خوسيه ساباديل” الانتخابات الرئاسية والتشريعية بفرصة للنظر إلى المستقبل ووضع نهاية لعدم الاستقرار في البلاد.

وبحسب متابعات صحيفة المرصد لما ورد في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية جاء موقف “ساباديل” خلال مداخلته في حلقة نقاشية بعنوان “ليبيا في مفترق الطرق ما يمكن لأوروبا والمجتمع الدولي القيام به” ضمن فعاليات منتدى البحر المتوسط المنعقد في روما.

وقال “ساباديل”:”إن الانتخابات المخطط لها ونهاية العام في ليبيا لن تحول ليبيا بطريقة سحرية إلى بلد ديمقراطي يعمل بشكل مثالي بين عشية وضحاها لكنها فرصة للنظر إلى المستقبل ووضع نهاية الوضع الذي ربما لم يعد مستداما اليوم ويجب السماح لليبيين بتقرير ما يريدون لأنفسهم وأطفالهم”.

ونبه “ساباديل” لأهمية قيادة الليبيين بالنظر إلى أن المجتمع الدولي يخاطر في هذه المرحلة بالضرر أكثر من النفع.

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