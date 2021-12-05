شركة أمريكية تعلن عن إنشاء أعمق وأكبر ميناء في ليبيا بمدينة سوسة

أعلنت مجموعة The Guidry التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، عن توقيع اتفاق تعاون مع شركة المقاولات الدولية Archirodon، لتصميم وبناء ميناء آمن بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في مدينة سوسة في ليبيا.

وذكرت مجموعة «Guidry» أن ميناء سوسة الآمن، والذي تم تصميمه كميناء متعدد الاستخدامات، سيكون أعمق ميناء للمياه في ليبيا، وصُمّم ليكون منافساً عالمياً، وأكبر استثمار في البنية التحتية للموانئ من قبل شركة أمريكية في تاريخ ليبيا.

وأضافت المجموعة أن المشروع قد أقرته مؤخراً الحكومة الليبية، وسيُوفر وسيلة تجارة آمنة للشركات الدولية والحكومات، ليكون مركزاً للتنمية الاقتصادية لليبيا.

وسيتم بناء الميناء الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي على أربع مراحل، ويبلغ إجمالي تكلفة التطوير المتوقعة للمرحلة الأولى من المشروع حوالي 200 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يُوفّر المشروع العديد من فرص العمل لليبيين ويساعد في تطوير الأعمال البحرية.

وبموجب شروط الاتفاقية الرئيسية، ستبدأ Archirodon قريباً بتنفيذ الأعمال الأولية المتفق عليها في الميناء، والتي ستتيح بدء البناء الكامل للميناء بحلول الربع.