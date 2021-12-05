المريمي لـ«بوابة إفريقيا»: يجب على الليبيين حماية الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

05 December, 2021

صرح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، بأن مجلس النواب الليبي ساهم مساهمة كبيرة لما وصلت إليه ليبيا الآن ووصولها لمرحلة انتخاب رئيس للبلاد ومن ثم مجلس نواب.

وقال المريمي في تصريح خص “بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه”، إن مجلس النواب قام بما يجب من خلال إصدار قوانين هامة أولها إلغاء قانون العزل السياسي، وقانون العفو العام، وهما أساس المصالحة وقوانين الجيش الليبي والشرطة وهما أساس الأمن والامان وحفظ حدود البلاد، وقوانين تتعلق بزيادة المرتبات لبعض القطاعات الهامة، ودعم الزواج للشباب، وتوصيات وقرارات تتعلق باعتماد قرارات تشغيل الشباب وتوفير، الغذاء والوقود والكهرباء كل ذلك من أجل رفع مستوى حياة المواطن للأفضل ومواجهة صعوبة العيش والحياة التي يعاني منها المواطن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وتابع المريمي، “مجلس النواب أيضاً قام بإصدار قوانين تتعلق بانتخاب رئيس للبلاد وهي أول مرة سوف ينتخب الشعب الليبي رئيساً له عبر تاريخ ليبيا، وكذلك انتخاب مجلس نواب جديد، قدم مجلس النواب كل التسهيلات لذلك يجب على جميع الليبيين من مكونات اجتماعية وسياسية ومؤسسات مجتمع مدني المحافظة على الانتخابات وحمايتها ومواجهة أي مخرب للعملية الانتخابية في البلاد، وعلى الجميع القبول بالنتائج الانتخابية احتراماً لإرادة الليبيين لأنه بنجاح الانتخابات ستخطو ليبيا خطوات متقدمة نحو استقرارها وتقدمها والمحافظة على وحدتها والترسيخ لدولة المؤسسات والقانون”.