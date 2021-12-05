بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 05 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 05 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة من المتوقع حدوت تقلبات جوية يوم الغد علي مناطق الشمال مصحوبة بسقوط أمطار وخلايا رعدية قد تكون جيدة علي بعض المناطق مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و رياح قوية علي المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

• حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد وقد تكون جيدة علي بعض المناطق خاصة المناطق الساحلية مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة .

• الرياح: جنوبية غربية الي غربية نشطة السرعة إلى قوية احيانا قد تتجاوز سرعتها على بعض المناطق الساحلية ( 60 )كم/س.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 20) مْ ولاتتجاوز ( 13 )مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد علي اغلب المناطق .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار مساء يوم الغد علي بعض المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وقد تكون جيدة علي بعض المناطق مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة .

• الرياح: شمالية غربية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها على بعض المناطق ( 60 )كم/س.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18 – 21) مْ ولاتتجاوز ( 15 )مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة , تتحول مساء الغد الي شمالية غربية معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-22) مْ وتسجل علي غات (27) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول أثناء المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 20) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:00).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:55).