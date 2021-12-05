بوريل: على تركيا وروسيا الخروج من ليبيا لحل الأزمة هناك

ليبيا – طالب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا وتركيا بالخروج من ليبيا لحل الأزمة.

ووفقا لما ورد في وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية وتابعته صحيفة المرصد أوضح بوريل خلال مؤتمر حوار المتوسط في روما إن ثمة الكثير من التدخل والقوى الخارجية في ليبيا مثل روسيا تركيا وعليهم مغادرة البلاد كجزء من حل الأزمة في البلاد.

وتابع بوريل بالقول:”حاليا نحتاج لإجراء انتخابات في ليبيا ليتسنى وجود حكومة شرعية ومن دون الانتخابات سيكون الوضع علامة استفهام كبيرة كما أننا أرسلنا بعثات تقنية ونحن على استعداد لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات المقبلة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية