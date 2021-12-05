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مصباح أوحيدة: استئناف المفوضية ضد عودة المرشحين المستبعدين «مطلب شعبي»

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة، أن كلا من إدارة مجلس المفوضية العليا للانتخابات وإدارة قضايا الدولة ملزمتان بالاستئناف ضد جميع أحكام المقبولين بعد استبعادهم من القائمة الأولية.

وقال «أوحيدة»، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «‏إدارة القضايا بالدولة الليبية والمفوضية العليا للانتخابات ‎ ملزمة بالاستئناف ضد أحكام المقبولين من المستبعدين في القائمة الأولية».

وأضاف عضو مجلس النواب قائلا، إن «هذا مطلب شعبي يجب احترامه والتغاضي عنه سيكون له أثار سلبية على العملية الانتخابية».

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صحيفة الساعة 24

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