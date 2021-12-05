70 نائبًا يطالبون بمساءلة السايح من أجل إنقاذ الانتخابات

العنوان – طبرق

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب رئاسة المجلس مساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في جلسة يوم غد الإثنين.

وأكد النواب في بيان مشترك على ضرورة أن يمتثل السايح وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.

وحذر النواب المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المسائلة ليتسنى له تقييم الوضع وإنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة .

وأوضح أعضاء مجلس النواب أن المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم عليهم عقد جلسة حاسمة لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات .

وتابعوا في البيان :”لن نقبل الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة أو أن نكون شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية”.